Овсянников рассказал о восстановлении дороги в Симферополь

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о ходе работ по ликвидации последствий оползня на трасса Севастополь – Симферополь. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает пресс-служба правительства города.

«На первом этапе будут расчищены водостоки, которые не расчищались много лет, в следствие чего дорога превратилась, фактически, в плотину. Далее будет снят верхний слой дороги, установлена дренажная система, что позволит остановить разлом», — сказал Овсянников.

Глава города информировал о том, что определен объем средств, которые нужны для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего на восстановительные работы из резервного фонда выделено 70 миллионов рублей, тем не менее, на сегодняшний день, контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей.

Материалы по теме Железная экологика Зачем властям Крыма понадобилось благоустраивать заповедные территории

Овсянников обратился к общественникам с просьбой контролировать устранение чрезвычайной ситуации. Губернатор, в частности, поручил руководителю севастопольской организации «Дорожный контроль» Максиму Мишину вести ежедневный мониторинг, фотофиксацию и сообщаеть ему о ходе работ.

Двумя днями ранее сообщалось, что правительство Севастополя намерено объявить режим чрезвычайной ситуации из-за крупного оползня на автодороге, ведущей в Симферополь. Оползень на участке автодороги «Севастополь – Бахчисарай – Симферополь» активизировался в начале марта. Разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигают двух метров.