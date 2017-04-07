Овсянников назвал сроки восстановления движения по трассе на Симферополь

Временной исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников проинспектировал ход восстановительных работ на трассе, ведущей в Симферополь, и назвал срок открытия движения. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Глава города констатировал, что завершен подготовительный этап работ по ликвидации последствий оползня на автотрассе. «Движение оползня остановлено. Работы выполнялись силами 40 единиц техники и 100 рабочих. Дальнейший план действий мы утвердим совместно с Минтрансом России и Росавтодором к концу следующей недели», — добавил Овсянников.

Он уточнил, что активные работы приостановлены до получения результатов анализа грунта, ведется постоянное геодезическое наблюдение за объектом. Овсянников подчеркнул, что власти должны приложить все усилия, что открыть движение 1 июня.

«Рисков не уложиться в срок нет», — высказал мнение врио губернатора.

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24 марта сообщалось, что восстановление разрушенного оползнем участка трассы Симферополь – Севастополь находится на контроле Министерства транспорта Российской Федерации. Днем ранее Овсянников информировал, что всего на восстановительные работы из резервного фонда выделено 70 миллионов рублей.

Ранее в том же месяце стало известно, что правительство Севастополя намерено объявить режим чрезвычайной ситуации из-за крупного оползня на автодороге, ведущей в Симферополь. Оползень активизировался в начале марта, разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигают двух метров.