Вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (город Форт-Уэрт, штат Техас, США), заявил, что «Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции». Каким было и каким будет новое оружие, а также как Россия ответит на разработки США, рассказывает «Лента.ру».

Гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов, например самолетов, ракет или боеголовок, со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час). При таких характеристиках движения в пограничном слое между корпусом летательного аппарата и воздушной средой газ превращается в плазму, а газовый поток становится турбулентным. Из-за подобных процессов количественное описание явлений, характерных для гиперзвука, значительно усложняется.

С гиперзвуковыми скоростями перемещаются космические ракеты и корабли, а также боевые блоки МБР на конечном участке траектории, однако, когда говорят о гиперзвуковом оружии, речь идет не о них. Перспективное вооружение (самолеты, ракеты или боеголовки) должны перемещаться с гиперзвуковой скоростью на большей части траектории. Считается, что это позволит избежать воздействия ПВО или ПРО вероятного противника, что в условиях Холодной войны уже спровоцировало гонку технологий между США и СССР, которую выиграли американцы.

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В США реализуются отдельные элементы инициативы PGS (Prompt Global Strike), главная цель которой — гарантированный удар по любой точке планеты в течение не более часа. В частности, разрабатываются гиперзвуковые крылатые ракеты X-51A Waverider со скоростью полета семь-восемь чисел Маха, дальностью около двух тысяч километров, высотой — до тридцати километров. Теплозащиту носовой части ракеты обеспечит вольфрамовое покрытие, нижнюю часть защитят керамическими пластинами.

Эффективная площадь рассеяния X-51A Waverider составит не более 0,01 квадратного метра. Чем ниже данная величина, описывающая способность рассеивать электромагнитное излучение, тем сложнее обнаружить объект. Запускать ракеты планируется с самолетов стратегической авиации, демонстрационные образцы вооружений должны быть изготовлены в 2020 годах. Также в США работают над кинетическим оружием, предполагающим сброс полезной нагрузки на высокой скорости с околоземного корабля. Ожидается, что в результате будет достигнута скорость, достаточная для уничтожения практически любой цели.

Однако Карвальо, скорее всего, говорил о других типах вооружений. По данным Aviation Week, американские военные в конце июля испытали прототип гиперзвукового беспилотника SR-72, полет аппарата сопровождался двумя сверхзвуковыми учебными самолетами Northrop T-38 Talon. Испытания прошли на полигоне в городе Палмдейл (США), где находится штаб-квартира команды Skunk Works из Lockheed Martin, работающей над летательным аппаратом.

Согласно планам Lockheed Martin, перспективный гиперзвуковой беспилотник сможет развивать скорость до шести чисел Маха (до семи тысячи километров в час). По своим размерам SR-72 должен быть сравним с SR-71. Его предполагается использовать для разведки: высокая скорость аппарата не позволит противнику перехватить беспилотник. Полномасштабный рабочий экземпляр SR-72 рассчитывают изготовить до конца 2020 годов, не исключается и разработка его пилотируемой версии.

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SR-72 считается прямым преемником стратегического сверхзвукового разведчика ВВС США SR-71 Blackbird, снятого с вооружения еще в 1998 году. Именно этому аппарату принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете. Эта модель, несмотря на сложность эксплуатации, — одна из самых успешных в ВВС США. Противопоставить что-то SR-71 с конца 60-х и до начала 80-х в СССР были бессильны, разведчики многократно мониторили границы страны на Дальнем Востоке и Кольском полуострове.

Советские ЗРК С-75 и С-200 обладали ограниченными возможностями по перехвату SR-71, а истребители третьего поколения МиГ-25 в принципе были бесполезны для оттеснения SR-71. Время обмена данными между советскими РЛС и МиГ-25 превышало время, в течение которого SR-71 выполнял разведывательные задачи вблизи советских границ. Кроме того, перехват был возможен только при сближении летательных аппаратов на расстояние порядка десятков километров.

Ситуация изменилась после принятие на вооружение СССР истребителя-перехватчика четвертого поколения МиГ-31, оснащенного управляемыми ракетами воздух-воздух с максимальной скоростью полета примерно в пять тысяч километров в час. По всей видимости, именно после того, как МиГ-31 несколько раз оттеснил SR-71 за границы СССР, в конце 1980-х США заморозили эту программу. А появление новых модификаций ЗРК С-300 сделало разведывательные полеты над территорией страны просто опасными.

Современные российские ЗРК способны перехватить SR-72, но на высотах только до 50 километров. К тому же подобные системы (оснащенные ЗУР 40Н6 и 9М82МВ) далеко не самые распространенные в России, их недостаточно для защиты сразу всего воздушного пространства страны. Однако и это не самое главное. Lockheed Martin допускает размещение на SR-72 гиперзуковых боеголовок с экстремальными скоростными характеристиками и малой эффективной площадью рассеяния.

Сегодня против такого оружия Россия бессильна. Ситуацию спасают два обстоятельства. Во-первых, на вооружение США SR-72 поступят (а это наверняка случится) только в 2020 годах, поэтому, во-вторых, у России есть время найти защиту. Гиперзвуковое вооружение поступит в ВКС России в начале следующего десятилетия, главным средством сдерживания американских гиперзвуковых ракет должен стать ЗРК С-500, однако пока разработка военных гиперзвуковых самолетов (которые можно отнести к истребителям шестого поколения) в России ведется на уровне проектной документации (хотя в СССР подобные технологии существовали).

ЗРК С-400 Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В настоящее время проходят испытания гиперзвуковых ракет для сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М. Также в России создается противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон-С», которая может запускаться с тех же пусковых установок, что и ракеты «Калибр» и «Оникс». «Циркон-С» способен развивать скорость до восьми чисел Маха, дальность — до 400 километров. Наиболее перспективным выглядит считать проект МБР «Сармат» с разделяющимися маневрирующими гиперзвуковыми боеголовками. Такая МБР способна нести, в частности, глайдер Ю-71, развивающий скорость в десять чисел Маха.

Над гиперзвуковым оружием, кроме США и России, работают в Китае, где за последние четыре года семь раз испытали гиперзвуковой глайдер DF-ZF (WU-14), развивающий скорость до десяти чисел Маха. Летательный аппарат, как и Ю-71, запускается с МБР. Работы над гиперзвуковым оружием, вероятно, ведутся в Индии, однако там до готовых изделий далеко.

Гиперзвуковое оружие — элемент американской «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником. Если первые две «компенсационные стратегии» реализовывались исключительно как ответ СССР, то третья направлена главным образом против Китая. Скорее всего, в области гиперзвукового оружия в 2020 годы какая-то страна, видимо, США или Китай, на короткое время вырвется в лидеры, однако произойдет быстрое достижение паритета.