Силовые структуры
 

США и Австралия успешно испытали гиперзвуковую ракету

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Запуск HiFIRE 4
Запуск HiFIRE 4

США и Австралия провели успешное испытание гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, ракета способна развивать скорость до 7700 миль в час — более 12 тысяч километров в час. Тестовый пуск состоялся на полигоне Вумера на юге Австралии. Как отметила министр обороны страны Мариз Пейн, испытание в рамках программы HiFIRE прошло 12 июля, при этом название ракеты не уточняется.

Стоимость проекта составляет 54 миллиона долларов. Это совместная программа ВВС США и Минобороны Австралии, в которой также участвуют компании Boeing и BAE Systems и Квинслендский университет. В австралийском подразделении BAE Systems отметили, что «успешные летные испытания были самым сложным из всех проведенных тестов HIFiRE на сегодняшний день».

В то же время 13 июля на YouTube-канале факультета инженерии, архитектуры и информационных технологий Квинслендского университета появилось видео тестового запуска гиперзвукового аппарата HiFIRE 4. Сообщается, что он предназначен для отделения от ракеты-носителя в космосе и выполнения контролируемых маневров после попадания в атмосферу.

The Independent отмечает, что Китай и Россия также ведут разработки гиперзвукового оружия. Как заявлял в этой связи глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис, «все, что мы можем сделать, — это развивать наше собственное гиперзвуковое оружие и улучшать нашу защиту против их [вооружения]».

В апреле Министерство обороны России сообщило, что армия до 2025 года получит новые образцы гиперзвукового оружия. До этого стало известно, что во время испытаний новая гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» достигла восьми скоростей звука.

Кроме того, Россия ведет разработку зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500, которая предназначена в том числе для атаки гиперзвуковых крылатых ракет и для борьбы с баллистическими целями. Ее первый опытный образец предполагается изготовить к 2020 году.

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