Экперт заявил о способности ракеты «Циркон» надежно преодолевать ПРО

Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» сможет надежно преодолевать системы ПРО. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Поскольку эти ракеты двигаются по траектории “маневр”, а, значит, обеспечить их уничтожение противоракетами, ориентированными на уничтожение баллистических неманеврирующих целей, будет чрезвычайно затруднительно», — отметил Сивков.

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По его словам, принятие «Циркона» на вооружение «приведет к тому, что роль американских авианосных сил конкретно в морском противоборстве будет резко ослаблено в пользу наших тяжелых атомных крейсеров, которые планируется оснастить этими ракетами».

Ранее 15 апреля источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что на испытаниях «Циркон» достиг восьми скоростей звука.

Крылатые ракеты «Циркон» (3М22) разрабатываются в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» как минимум с 2011 года. Технические характеристики на данный момент засекречены. На летно-конструкторские испытания «Циркон» вышел в феврале 2016 года, в серийное производство ракеты должны пойти в 2018 году.