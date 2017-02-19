Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500

Первый опытный образец зенитной ракетной системы С-500 будет изготовлен к 2020 году. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«По этой системе работа у нас идет по плану, рассчитываем получить образец к 2020 году», — рассказал он.

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В апреле прошлого года начальник противовоздушной обороны ВКС Виктор Гуменный заявил, что Воздушно-космические войска в ближайшее время получат первые образцы С-500. Он отмечал, что по этой системе завершаются опытно-конструкторские работы.

Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали «Прометей» и «Триумфатор») была начата около 2002-2003 года в рамках НИР «Самодержец» и «Властелин». Система предназначена для атаки аэродинамических целей на больших дальностях, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.