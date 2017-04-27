Замминистра обороны анонсировал первый полет бомбардировщика ПАК ДА в 2025 году

Новейший перспективный стратегический бомбардировщик, создаваемый в рамках программы Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), совершит первый полет в 2025-2026 году. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства — 2028-2029 год», — сказал Борисов.

В октябре 2016 года замминистра выразил мнение, что ПАК ДА может быть представлен публике в 2018 году.

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При объявлении о проектировании ПАК ДА сообщалось, что самолет должен был совершить первый полет в 2019-2020 годах. Однако в июле 2015 года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Владислав Масалов сказал, что первый полет ПАК ДА пройдет не раньше 2023-2024 годов.

Работы над новым российским бомбардировщиком по программе ПАК ДА начались в 2009 году, когда компания «Туполев» приступила к определению облика самолета. В 2012 году было объявлено о завершении аванпроекта машины и начале предэскизного проектирования, которое завершилось весной 2014-го.

В настоящее время «Туполев» ведет рабочее проектирование самолета. Предполагается, что перспективный бомбардировщик заменит в строю самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, имея взлетный вес более 100 тонн и радиус действия около шести тысяч километров. В состав бортового вооружения бомбардировщика будут включены в том числе гиперзвуковые ракеты большой дальности.