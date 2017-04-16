Минобороны пообещало через восемь лет поставить в войска гиперзвуковое оружие

Российская армия до 2025 года получит новые образцы гиперзвукового оружия. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

«В новой программе вооружения (на 2018-2025 годы — прим, «Ленты.ру») ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ [вооружений, военной и специальной техники] следующего поколения», — отмечается в сообщении.

Военные отметили, что для разработки «указанных образцов потребует решения целого ряда научно-технических задач, которая без привлечения научного сообщества не представляется возможной».