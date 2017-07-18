Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты

Минобороны России рассчитывает на рубеже 2020-2022 годов получить авиационные ракеты, летающие на гиперзвуковых скоростях (в пять и более раз выше скорости звука). Об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов, передает ТАСС.

«В авиационной промышленности, в ОАК [Объединенной авиастроительной корпорации] существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с использованием гиперзвуковых технологий. Но здесь пока это вопрос больше к ним. Мы надеемся получить оружие», — сказал Борисов.

В ноябре 2016 года источник в Минобороны сообщил «Ленте.ру» о начале испытаний гиперзвуковой ракеты для дальней авиации. Перспективное вооружение тестировалось со сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М. Новые ракеты предназначены для поражения наземных целей и боевых кораблей противника.

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«Эта разработка идет в рамках большой программы создания гиперзвуковых аппаратов для воздушно-космических сил, флота и стратегических ядерных сил. Некоторые образцы уже доведены до серии, что-то еще только на стадии исследований», — рассказал источник.

До этого генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявлял, что гиперзвуковое вооружение может появиться в России в начале следующего десятилетия.

В числе известных программ разработки гиперзвукового оружия для Вооруженных сил России можно отметить противокорабельные ракеты «Циркон» (3М22). Они разрабатываются в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» как минимум с 2011 года. Предполагается, что их примут на вооружение к концу 2020-х годов и они войдут в арсенал модернизированных ракетоносцев проекта 949АМ, новых многоцелевых субмарин проекта 885 и 885М, тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 и надводных кораблей перспективного типа «Лидер».