Мир
 

Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

Перейти в «Мою Ленту»

Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в стране. Как сообщил агентству РИА Новости полевой командир армии САР, речь идет о городе Абу Камаль в провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, правительственные войска начали прочесывать город в поисках оставленных боевиками ловушек и мин.

28 октября о подготовке к штурму города сообщили представители международной коалиции во главе с США. По словам официального представителя коалиции полковника Райана Диллона, после освобождения иракского Мосула и сирийской Ракки Абу Камаль стал главным оплотом террористов.

Ранее 8 ноября, по утверждению Telegram-канала Directorate4, сирийские войска подошли к Абу Камалю с запада, а на востоке от города (левый берег Евфрата) их нет — они увязли в боях восточнее Маядина и не способны продвинуться к городу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сирийская армия отбила нападение ИГ и расстреляла «джихадмобиль»
Армия начала захват последнего города ИГ в Сирии
Иракские силовики убили готовившего смертников командира ИГ
Последние новости
Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране
В сети раскрыли грязные секреты сотрудников общепита
США испытали гиперзвуковое оружие
В сети появилось видео обстрела склада боеприпасов в Донбассе
НАТО перенесет операции в киберпространство
Киселев объяснил фотографии в вышиванке и дружбу с Порошенко
Раскрыт сговор американских СМИ по поддержке Хиллари Клинтон
Другие материалы рубрики
Мир00:04 8 ноября
Митинг против запрета въезда мусульман в США

На плову

Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
23:43 8 ноября

НАТО перенесет операции в киберпространство

19:20 8 ноября

Школьники в Танзании поиграли с гранатой и взорвались

18:27 8 ноября

Чудовищный смог в столице Индии показали на видео

Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
19:35 8 ноября

Сирийская армия отбила нападение ИГ и расстреляла «джихадмобиль»

16:34 8 ноября

Испания нашла решение каталонской проблемы

07:23 8 ноября

Лавров объявил о готовности Путина к встрече с Трампом

Мир00:00 1 ноября

«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»

Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
17:16 8 ноября

Изнасиловавший 71-летнюю монахиню житель Бангладеш получил пожизненный срок

15:49 8 ноября

Армия начала захват последнего города ИГ в Сирии

18:44 7 ноября

Журналист попал под танковый обстрел и снял видео

Россия
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Появились данные о возможной фальсификации в деле «пьяного» мальчика
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Мордовский полицейский четыре года снимал порно с маленькой девочкой
Ударившего 20 раз ножом беременную жену невменяемого уральца отправили под суд
Владимир Олегович БеловПорок, любовь и колбаса
Ребенок смог выжить, даже когда у него отказали все органы ниже сердца
Все материалы
Мир
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
НАТО перенесет операции в киберпространство
Школьники в Танзании поиграли с гранатой и взорвались
Сирийская армия отбила нападение ИГ и расстреляла «джихадмобиль»
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Все материалы
Бывший СССР
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В Грузии с начала осени от сибирской язвы умер второй человек
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины
Киев обвинил Венгрию в блокировании интеграции Украины с НАТО
Казахстанец устал от одиночества и кастрировал себя
Украинский комбат раскрыл планы по созданию Новороссии и захвату Киева
Все материалы
Экономика
Мухаммад бен Салман Аль СаудКровь и песок
Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов
Одежда — дело семейное
История предпринимателя из Коврова, развивающего швейное производство
Азбучные истины
В России реализуются программы повышения компьютерной грамотности пенсионеров
Мажоритарный акционер «Югры» направил в ЦБ новый план оздоровления банка
ЕС заявил о бесполезности «Северного потока-2»
В Ирландии рассказали о доходах богатейшей россиянки
Венесуэла согласилась на условия России по долгу в миллиард долларов
Все материалы
Силовые структуры
Концы в воду: главный борец с картелями Крыма найден мертвым
Смерть чиновника связали с зачисткой ФСБ
Илья АсеевПогасил всех
Стрелок, убивший пятерых байкеров из-за чужой девушки, напугал даже следователей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Обидчика рабочих задержали на прокурорском совещании
Сечин станет 13-м свидетелем по делу Улюкаева
На российских стройках нашли ячейки террористов
Сбившую мальчика в Балашихе попросили отправить в колонию
Все материалы
Наука и техника
«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»
Почему Крым стал злейшим врагом России
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Здравствуй, дедушка
Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
Названы сроки внедрения в России оружия будущего
Пуск американской сверхтяжелой ракеты показали на видео
Обнаружен старейший предок человека
Истребители F-15 оснастят лазерными пушками
Все материалы
Спорт
В обойме: с Поветкина сняли все обвинения
Русский Витязь готов крушить и жаждет реванша над Кличко
Бесформенная масса
Красивые футболки не помогают сборной России играть лучше
Российские спортсмены рассказали о банках с допингом от Родченкова
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене»
Клуб НХЛ предложил работу наказанному за допинг россиянину
Месси назвал команду своей мечты
Неймар разочаровался, симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ
Все материалы
Культура
Arca«Кажется, меня только что изнасиловали»
Дутые презервативы, гей-прайд и барыга-философ на самом дерзком фестивале Европы
Вы и убили
Зверства, изнасилования и смерти, к которым мы привыкли
«Шаман взял нож, прорезал ладонь, брызнула кровь»
Как жизнь, любовь и физиология отражаются в литературе
Определена лучшая музыка для смерти
Голый актер спровоцировал скандал на театральном фестивале в Москве
Вышел первый трейлер фильма Спилберга о тайнах Пентагона
Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство без регистрации и SMS
Зашифрованная бомба и дистанционный секс стали сетевыми экспонатами
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Чернокожий журналист схлестнулся с главным нацистом Америки
Атака ревущих акул на журналистов попала на видео
Краснодарцев загнобили за попытку осудить лихача на BMW
Facebook предотвратит публикацию фотографий в обнаженном виде
Карикатура с гигантским пенисом идеолога ислама разъярила мусульман
Все материалы
Ценности
Пожилая женщина на колесах
«Москвич-412» оставляет широкий простор для фетишистских развлечений
Stone Island выпустил куртку за 100 тысяч рублей специально для Москвы
Украинские ювелиры выпустили бриллиантовую свастику за 100 тысяч рублей
Названы любимые бренды избирателей Трампа
Американские рэперы придумали несуществующие часы
Старую футболку Supreme с портретом Мег Райан продали за 15 тысяч долларов
Новая Лара Крофт в шортах снялась в рекламе Louis Vuitton
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Руанда вышла в лидеры мирового туризма
Жители России полюбили летать в Молдавию и Узбекистан
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Россию наводнили китайцы без виз
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
Все материалы
Из жизни
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
В Индии школьника заподозрили в убийстве второклассника ради отсрочки экзамена
Кошка премьер-министра Новой Зеландии погибла под колесами машины
Крокодил съел рабочего в Малайзии
Странное животное из Чикаго оказалось редким мутантом
Все материалы
Работа для «робопопа» и мартышек
6 самых странных способов проверки качества автомобилей
Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota
Забытые концепт-кары: самый необычный дом на колесах Toyota RV-2
Сожрать конкурентов
Тест Porsche Cayenne и Cayenne Turbo, которые уже готовы к мировому господству
Зима? Дайте две!
5 автомобилей, которые ждут первого снега с нетерпением
Британец превратил машину в «собаку», чтобы не возить девушку на работу
Показаны первые фотографии интерьера Jeep Wrangler
Для россиян построят особую версию суперкара Pagani Zonda
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы