Сирийская армия отбила нападение ИГ и расстреляла «джихадмобиль»

Сирийская армия отбила атаку боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) около насосной станции Т2 на востоке Сирии. Видео опубликовано на Telegram-канале Directorate4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.

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Ранее 8 ноября сообщалось, что сирийская армия окружила город Абу Камаль — последний оплот террористов ИГ — и начала входить на его территорию.

Однако, по данным Directorate4, сирийские войска подошли к городу с запада, а на востоке от города (левый берег Евфрата) их нет — они увязли в боях восточнее Маядина и не могут продвинуться к Абу Камалю. На юге войска Сирии соединились с иракскими силами, и им потребуется время, чтобы подойти к городу.