Армия начала захват последнего города ИГ в Сирии

Сирийская армия окружила город Абу Камаль — последний оплот террористов запрещенной в России организации «Исламское государство», и начала входить на его территорию. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление телеканала Al-Manar, близкого проиранской шиитской группировке «Хезболла», союзной правящему в Сирии режиму.

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О подготовке к штурму города 28 октября сообщили представители международной коалиции во главе с США. По словам официального представителя коалиции полковника Райана Диллона, после освобождения иракского Мосула и сирийской Ракки Абу-Камаль стал главным оплотом террористов. При этом он не смог сказать, сколько времени займет полный разгром отрядов ИГ, но отметил, что боевики признают поражение, уходят и сдаются.

17 октября сообщалось, что Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков ИГ. Отмечалось, что одна из важнейших задач США — не допустить возвращения восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана. Кроме того, в Вашингтоне не могут прийти к единому мнению относительно передачи власти в Сирии.