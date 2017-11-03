Т-90 появились близ последнего оплота ИГ в Сирии после трех дней бомбежек

В районе сирийского города Абу-Кемаль, расположенного близ границы с Ираком, замечена тяжелая бронетехника, в том числе танки Т-90. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Авторы канала отмечают, что Абу-Кемаль — последний оплот террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. К городу стянуты внушительные силы не только сирийских, но и иракских войск. «Таким образом, боевики окажутся буквально между молотом и наковальней», — подчеркивает Directorate 4.

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Ранее 3 ноября по позициям террористов в районе Абу-Кемаля был нанесен массированный удар, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России. Группировку ИГ атаковали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, а также Су-24 и Су-34. Помимо этого, подлодка «Колпино» обстреляла объекты боевиков ракетами «Калибр».

Дальняя авиация России уже третий день подряд бомбит джихадистов в районе Абу-Кемаля. Авиаудары наносились также 1 и 2 ноября.

Город, ставший последним оплотом ИГ в Сирии, расположен в провинции Дейр-эз-Зор. Одноименный административный центр этого региона 3 ноября был полностью освобожден от террористов.