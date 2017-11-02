Минобороны показало видео работы бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии

Минобороны России распространило видео группового авиаудара дальних бомбардировщиков ВКС Ту-22М3 по боевикам террористических группировок в районе сирийского города Абу-Кемаль. Из опубликованного на странице ведомства в Facebook значится, что самолеты взлетели с территории России, пролетели над Ираном и Ираком, после чего успешно сбросили бомбы на указанные цели.

Сообщается, что в результате бомбардировки уничтожены склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

Самолеты вернулись на аэродромы без потерь.