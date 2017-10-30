«Коммерсантъ» сообщил о планах вывода части российских военных из Сирии

Российские власти раздумывают о выводе из Сирии части своих военных сил и средств, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники. Издание, приводя данные Минобороны, сообщает, что Дамаск контролирует 95 процентов территории, поэтому масштабной поддержки Москвы уже не требуется.

Как отмечает издание, в случае принятия такого решения смешанная авиагруппа воздушно-космических сил будет сокращена, но системы противовоздушной обороны в республике останутся.

«В любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным», — сказал один из собеседников «Коммерсанта».

В то же время газета подчеркивает, что в Минобороны официально не подтвердили наличие планов по сокращению группировки ВС России в Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «подобные решения не анонсируются».

13 октября сообщалось, что от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) освобождено более 92 процентов территории Сирии.