Более 92 процентов территории Сирии освобождено от боевиков ИГ

От террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) освобождено 92 территории Сирии. Об этом говорится в официальном печатном органе Минобороны России газете «Красная звезда».

Отмечается, что авиация Воздушно-космических сил России за неделю совершила в САР более 500 боевых вылетов, из которых более 130 — беспилотные. В результате уничтожены более 1260 объектов террористов.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

10 октября сообщалось, что ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ, пресекаются попытки возобновления террористами добычи и реализации углеводородов. «Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГ в Сирии нет», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что ИГ, терпя поражение в Сирии, начало расширять захваченные территории в Ираке — туда прибывают подкрепления боевиков.