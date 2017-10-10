Российские ВКС обрушили экономику ИГ в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили экономическую инфраструктуру террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, пресекаются попытки возобновления террористами добычи и реализации углеводородов. Об этом во вторник, 10 октября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГ в Сирии нет», — добавил он.

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Конашенков при этом отметил, что в западной части Ирака продолжает увеличиваться подконтрольная ИГ территория, так как туда прибывают подкрепления боевиков.

7 октября стало известно, что российские ВКС уничтожили командный пункт ИГ в Сирии. По словам официального представителя российского оборонного ведомства, были убиты до 80 боевиков, среди них влиятельные полевые командиры ИГ. Также были уничтожены 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.