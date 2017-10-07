Появилось видео российского удара по командному пункту ИГ с тремя аш-Шишани

Канал «Россия 24» показал предоставленные Минобороны кадры ракетного удара по командному пункту «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. По данным военных, в результате обстрела были уничтожены полевые командиры ИГ, выходцы из Северного Кавказа Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.

Эти террористы, как отметили в Минобороны, долгое время скрывались в Ираке. Всего, по его словам, было ликвидировано до 80 боевиков. Также уничтожены 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.