Российские ВКС уничтожили командный пункт ИГ в Сирии

Командный пункт террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) уничтожен российскими воздушно-космическими силами (ВКС) в районе населенного пункта Меядин в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает в субботу, 7 октября, РИА Новости.

По его словам, ликвидировано до 80 боевиков, среди которых 9 выходцев из Северного Кавказа. Также уничтожены 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.

Конашенков добавил, что убиты влиятельные полевые командиры ИГ, долгое время скрывавшиеся в Ираке, уроженцы Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.

Представитель Минобороны пояснил, что в последние сутки действия ВКС в Сирии были сосредоточены на уничтожении подкреплений боевиков ИГ с большим количеством иностранных наемников, прибывающих из Ирака.

5 октября сообщалось, что под контролем террористов осталось менее 10 процентов территории Сирии.