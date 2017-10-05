Минобороны опубликовало видео залпа «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

Министерство обороны России опубликовало в своем Twitter видео пусков крылатых ракет «Калибр» по объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Залп был произведен из акватории Средиземного моря с борта подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино» Черноморского флота России, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что пуски 10 крылатых ракет произведены из подводного положения. Он подчеркнул, что средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей.