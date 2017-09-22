Пуски «Калибров» по боевикам в Сирии показали на видео

Видео: tvzvezda.ru

Телеканал «Звезда» в пятницу, 22 сентября, опубликовал ролик, на котором запечатлены пуски ракет «Калибр» с подводной лодки «Великий Новгород», находящейся сейчас в Средиземном море.

Удары наносились по позициям террористов в провинции Идлиб. В Минобороны России уточнили, что эти исламисты участвовали в окружении российских военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб».

«Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей крылатых ракет по террористам в Сирии», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что целью ударов стали опорные пункты, бронетехника, склады боеприпасов и сами боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, 20 сентября попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с южной частью Идлиба, являющегося одной из зон деэскалации). В операции по деблокированию участвовала сводная группа из бойцов спецназа и военной полиции. Воздушную поддержку оказывала пара штурмовиков Су-25. В результате прорыва блокады получили ранения три спецназовца.