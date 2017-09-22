По окружившим российских военных в Сирии боевикам ударили «Калибрами»

Подводная лодка «Великий Новгород» Черноморского флота произвела пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Целью удара стали опорные пункты, бронетехника, склады боеприпасов и сами боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России). Уточняется, что попавшие под обстрел исламисты участвовали в окружении российских военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб». «Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей крылатых ракет по террористам в Сирии», — добавили в Минобороны.

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Российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, 20 сентября попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с южной частью Идлиба, являющегося одной из зон деэскалации). В операции по деблокированию участвовала сводная группа из бойцов спецназа и военной полиции. Воздушную поддержку оказывала пара штурмовиков Су-25. В результате прорыва блокады получили ранения три спецназовца.

Как писал «Коммерсантъ», информацию о расположении российских и сирийских военнослужащих террористы могли получить от одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. Ей эти данные, по сведениям газеты, могла передать американская сторона.

Крупное наступление террористов в районе Идлиба и северной Хамы было отбито, за сутки они потеряли около 850 человек. Также уничтожены десятки единиц техники исламистов, в том числе 11 танков.