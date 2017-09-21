Мир
 

СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам

Перейти в «Мою Ленту»

Газета «Коммерсантъ» узнала, что американскую сторону подозревают в передаче «весьма деликатной информации» о расположении сирийских и российских военнослужащих в Идлибе одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. В своем материале, опубликованном в четверг, 21 сентября, издание ссылается на источник в органах военного управления.

По словам собеседника газеты, от оппозиции данные «либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно». «Нам ни от одного из вариантов легче не становится», — добавил он.

Источник «Коммерсанта» также отметил, что резкие заявления начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского «и вполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства». Из-за обстановки в Идлибе, как пишет издание, министр обороны Сергей Шойгу отменил запланированный визит в Белоруссию (20 сентября он должен был наблюдать за учениями «Запад-2017» на полигоне «Борисовский»).

В среду Рудской заявил, что взвод российской военной полиции попал в окружение боевиков «Джабхат ан-Нусры» (группировка запрещена в России) в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии. По словам представителя Генштаба, 19 сентября боевики развернули инициированное американскими спецслужбами широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в этом районе.

Генерал-полковник подчеркнул, что одной из главных целей террористов была попытка захвата подразделения российской военной полиции. В результате нападения взвод оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки. Для их спасения была создана группа деблокирования. Во время операции по прорыву блокады трое российских военнослужащих сил специальных операций получили ранения.

«Коммерсант» указывает, что в Пентагоне обвинения Рудского отвергли. «Позиция Соединенных Штатов в отношении [группировки] "Фронт ан-Нусра", также известной как "Джебхат аш-Шам", не изменилась — это филиал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии (...). Соединенные Штаты уже продемонстрировали, что они без колебаний нанесут удар по "Аль-Каиде" в любое время и в любом месте в целях защиты нашей родины и наших региональных партнеров», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Очень сданная история
Опубликовано видео ударов по окружившим российских военных боевикам
Трое российских военнослужащих получили ранения при прорыве окружения в Сирии
Последние новости
СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам
Индийцев разгневал призыв порноактрисы предохраняться в религиозный праздник
Новый российский лоукостер совершил первый полет
Лидера «Христианского государства» повторно задержали в Москве
Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины
Лидер Oasis обматерил вынудивших его самостоятельно заваривать чай пиратов
Раскрыта причина появления длинных пенисов
Другие материалы рубрики
Мир12:2720 сентября

Русские идут

Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
14:03Сегодня

В Стамбуле две банды устроили перестрелку перед зданием суда

14:48Сегодня

Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико

13:18Сегодня

Бывший немецкий шпион возглавит дипмиссию ЕС в России в октябре

Мир00:0320 сентября

Свобода для скотовода

В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
13:33Сегодня

Россия предупредила США о жестком ответе на попытки обстрелов спецназа в Сирии

13:36Сегодня

В индийском Кашмире боевики атаковали министерский конвой

13:02Сегодня

В Саудовской Аравии разрешили звонки через Skype и WhatsApp

Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
12:28Сегодня

Заместитель Марин Ле Пен ушел из «Национального фронта» из-за скандалов

12:30Сегодня

В Намибии на видео попала бросающая ребенка как куклу няня

11:53Сегодня

При аварии грузовика с помощью для рохинджа погибли девять человек

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Москвичка заявила о похищении шестилетнего сына во время прогулки
Врач из Петербурга пойдет под суд за смерть пациентки после эндоскопии
Приставы объявили о победе над повторными штрафами от ГИБДД
11 сентября 2017. Волонтеры во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках ключевой акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут". Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал. Владимир Байкальский/ТАССБратство Байкала
Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
В Стамбуле две банды устроили перестрелку перед зданием суда
СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Бывший немецкий шпион возглавит дипмиссию ЕС в России в октябре
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Генштаб Армении выступил против передачи Азербайджану части Карабаха
Лукашенко гарантировал возвращение войск в Россию после учений «Запад-2017»
Генерал ВСУ понадеялся на возвращение Донбасса с помощью миротворцев ООН
Пять стран-участниц следственной группы подписали соглашение по MH17
В МИД России не увидели смысла в миссии ООН на российско-украинской границе
СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины
S&P опустило рейтинг Китая
Минфин исключит Гонконг из черного списка офшоров
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Украинский суд подтвердил законность штрафа для российской авиакомпании
Прохоров продал журнал «Сноб»
В деятельность «ЕвроХима» на Украине вмешалась политика
Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Шакро Молодой предстанет перед судом за вымогательство 18 миллионов рублей
Лидера «Христианского государства» отпустили после беседы
Врачи отчитались о состоянии избитого у ТЦ «Москва» мигранта
Федерация мигрантов заявила о задержании 250 человек после конфликта в Люблино
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Google купила мобильное подразделение HTC за 1,1 миллиарда долларов
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Марихуана оказалась причиной спонтанных оргазмов
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Все материалы
Спорт
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Фанат ударил футболиста «Карпат» по лицу после поражения команды
Организаторы Игр-2018 впервые показали олимпийские медали
Соперник Шлеменко попросил проверить российского бойца на допинг
УЕФА утвердил формат Лиги наций
Названы сроки нового боя Головкина
Ломаченко обвинил Головкина в боксировании с лохами
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Лидер Oasis обматерил вынудивших его самостоятельно заваривать чай пиратов
Гуфу согласились заплатить два миллиона за баттл с Птахой
Тома Круза назвали причастным к гибели членов съемочной группы в авиакатастрофе
Автор «300 спартанцев» снял на iPhone нуарную короткометражку
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Все материалы
Ценности
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»
Автомобиль как у Бонда превратили в домашний мини-бар
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Американский дизайнер создала нижнее белье для полных
Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»
Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Посольство США в Киеве поманило россиян визами
В Тель-Авиве экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты
Двойник Челентано подавит виноград на фестивале в Крыму
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Все материалы
Из жизни
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
В России отправят на ремонт почти 90 000 кроссоверов Mitsubishi ASX
Представлен самый маленький кроссовер Volvo
В Hyundai рассказали об обновленной «Сонате» для России
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы