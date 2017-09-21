СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам

Газета «Коммерсантъ» узнала, что американскую сторону подозревают в передаче «весьма деликатной информации» о расположении сирийских и российских военнослужащих в Идлибе одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. В своем материале, опубликованном в четверг, 21 сентября, издание ссылается на источник в органах военного управления.

По словам собеседника газеты, от оппозиции данные «либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно». «Нам ни от одного из вариантов легче не становится», — добавил он.

Источник «Коммерсанта» также отметил, что резкие заявления начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского «и вполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства». Из-за обстановки в Идлибе, как пишет издание, министр обороны Сергей Шойгу отменил запланированный визит в Белоруссию (20 сентября он должен был наблюдать за учениями «Запад-2017» на полигоне «Борисовский»).

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В среду Рудской заявил, что взвод российской военной полиции попал в окружение боевиков «Джабхат ан-Нусры» (группировка запрещена в России) в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии. По словам представителя Генштаба, 19 сентября боевики развернули инициированное американскими спецслужбами широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в этом районе.

Генерал-полковник подчеркнул, что одной из главных целей террористов была попытка захвата подразделения российской военной полиции. В результате нападения взвод оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки. Для их спасения была создана группа деблокирования. Во время операции по прорыву блокады трое российских военнослужащих сил специальных операций получили ранения.

«Коммерсант» указывает, что в Пентагоне обвинения Рудского отвергли. «Позиция Соединенных Штатов в отношении [группировки] "Фронт ан-Нусра", также известной как "Джебхат аш-Шам", не изменилась — это филиал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии (...). Соединенные Штаты уже продемонстрировали, что они без колебаний нанесут удар по "Аль-Каиде" в любое время и в любом месте в целях защиты нашей родины и наших региональных партнеров», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.