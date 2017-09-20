Опубликовано видео ударов по окружившим российских военных боевикам

Телеканал «Звезда» опубликовал видео воздушных ударов по боевикам, которые заблокировали взвод российской военной полиции в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.

На кадрах видно, как авиация обстреливает исламистов, перешедших в наступление на севере провинции Хама. Боевики, продвинувшись на несколько километров вперед, окружили российских силовиков, контролировавших соблюдение перемирия в зоне деэскалации.

По данным Генштаба ВС РФ, взвод в количестве 29 человек в течение двух часов отражал атаки противника. Блокада была прорвана в результате операции, в которой участвовала группа, составленная из подразделений Сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа, а также пара штурмовиков Су-25. При прорыве окружения получили ранения три бойца ССО.

Наступление боевиков также было отбито. Как сообщили в российском Генштабе, уничтожено около 850 боевиков, 11 танков, четыре БМП, полсотни пикапов, пять минометов и почти 200 позиций исламистов.