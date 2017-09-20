Сирийский Т-72 уничтожил захваченный исламистами Т-90

Подразделения сирийской армии, отражая наступление коалиции исламистов на севере провинции Хама, уничтожили захваченный террористами танк Т-90. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает Al Masdar News.

По информации издания, в бой с Т-90 вступил танк Т-72 правительственных сил. Один из выстрелов подкалиберным снарядом пробил левый борт машины исламистов, спровоцировав детонацию боекомплекта, что привело к полному уничтожению Т-90. Также в результате мощного взрыва погиб весь экипаж.

19 сентября сообщалось, что сирийским войскам удалось отбить наступление исламистов к северу от города Хама. Террористы пытались захватить ряд деревень, в которых ранее закрепились силовики.

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Уничтоженный Т-90 был захвачен у сирийских военных в июне 2016-го силами вооруженной оппозиции в провинции Алеппо. Позднее техника была передана боевикам организации «Тахрир аш-Шам», созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). В марте текущего года этот танк был замечен в боях в северной части Хамы.

Предположительно, Т-90 поступили на вооружение сирийской армии в 2015-м. В конце того же года эти машины приняли участие в боях в Алеппо.