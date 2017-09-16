Сирийские террористы лишились заводов по производству шахид-танков

Авиация ВКС России уничтожила три кустарных завода террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) по переделке и кустарной модернизации танков. Об этом сообщил начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что террористы начали использовать так называемые «шахид-танки» — устаревшие боевые машины, заполненные взрывчаткой. «При подрыве от танка ничего не остается. Если откровенно, то урон от подрыва таких шахид-танков и шахид-БМП значимый — в радиусе 300 метров взрыв поражает абсолютно все живое», — заявил российский военный.

По словам генерала, ВКС обнаружили заводы на территории Акербатского района, в Дейр-эз-Зоре и в Эс-Сухне. Все объекты были найдены при помощи беспилотников. В частности, одна из фабрик была спрятана в бывших сельскохозяйственных цехах.

5 сентября сирийские правительственные войска рапортовали об уничтожении более 50 шахидмобилей террористов — транспортных средств невоенного назначения, кустарно переоборудованных для подрыва смертником.

9 сентября Минобороны России заявило, что сокрушительное поражение, которое сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России нанесли группировкам «Исламского государства» в районе города Дейр-эз-Зор, превосходит по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года.