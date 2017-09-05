Под Дейр-эз-Зором в Сирии уничтожили 50 джихадмобилей

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) использовали смертников на бронеавтомобилях, пытаясь остановить прорыв сирийской правительственной армии к городу Дейр-эз-Зор. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Штурмовыми отрядами сирийских правительственных войск были уничтожены более 50 джихадмобилей террористов», — уточнили в ведомстве.

Ранее во вторник сообщалось, что отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с его защитниками. До этого блокада города продолжалась более трех лет.

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В настоящее время отряды сирийских правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками, добавили в Минобороны. С воздуха правительственным войскам оказывают поддержку самолеты российских ВКС и ВВС Сирии.

Кроме того, во вторник утром фрегат «Адмирал Эссен» в Средиземноморье осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГ в районе Дейр-эз-Зора. Видео пусков ракет было опубликовано на сайте Минобороны России.