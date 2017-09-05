Появились кадры ракетного удара с «Адмирала Эссена» по боевикам в Сирии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео пусков ракет с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» по объектам и боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

О нанесении удара российское Минобороны сообщило во вторник, 5 сентября. Одной из целей стали позиции террористов в районе города Дейр-эз-Зор. Против них применили крылатые ракеты «Калибр».

9 июля «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя для присоединения к российской группировке боевых кораблей в Средиземном море.