«Адмирал Эссен» вышел в новый поход после пяти суток отдыха

В сети появилось видео выхода фрегата «Адмирал Эссен» из Севастополя для присоединения к российской группировке боевых кораблей в Средиземном море. Соответствующую запись публикует Ruptly.

О том, что корабль вышел из Севастополя, ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма в воскресенье, 9 июля. Он отметил, что выполнение задач продлится несколько месяцев.

Фрегат вернулся в Севастополь 5 июля. С 5 мая он находился в составе Средиземноморской группировки ВМФ России, 31 мая нанес удар по позициям террористов с использованием крылатых ракет «Калибр».