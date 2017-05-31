Появилось видео пуска ракет «Калибр» с «Адмирала Эссена» и подлодки «Краснодар»

Видео: tvzvezda.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео ракетного удара, нанесенного с российских кораблей по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в районе Пальмиры.

В Минобороны ранее отчитались, что в результате четырех пусков ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» и подлодки «Краснодар» были поражены все цели. Объектами для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры. В Москве подчеркнули, что об ударе были своевременно проинформированы командования США, Турции и Израиля.