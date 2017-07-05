«Адмирала Эссена» в Босфоре показали на детальном видео

Видео: alper boler / YouTube

Известный турецкий споттер Альпер Болер, занимающийся съемкой кораблей, проходящих проливом Босфор, опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись с российским фрегатом «Адмирал Эссен», возвращающимся в Черное море от берегов Сирии.

Запись сделана с приближением, что позволяет подробно рассмотреть корабль от носа до кормы, включая радиоэлектронное вооружение. На надстройке заметны вооруженные вахтенные, что связано с требованиями повышения боеготовности отдельных подразделений и боевых постов при прохождении узкости.