«Адмирал Эссен» присоединился к средиземноморской группировке ВМФ России

Фрегат «Адмирал Эссен» вошел в состав группировки ВМФ России, действующей в Средиземном море. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

«Сегодня новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря. Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота в дальней оперативной зоне», — сообщил Трухачев.

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Он напомнил, что, таким образом, в составе средиземноморской группировке теперь находится два новых корабля проекта 11356, относящихся к Черноморскому флоту. Еще один, «Адмирал Григорович», вышел в этот район в начале апреля 2017 года.

«Адмирал Эссен» — второй в серии сторожевых кораблей дальней морской зоны (фрегатов) проекта 11356. Российские военные в 2010-2011 годах заказали за 80 миллиардов рублей постройку шести кораблей этого типа Прибалтийскому судостроительному заводу «Янтарь». Фрегаты предназначались для укрепления надводных сил Черноморского флота.

В данный момент, помимо уже сданных флоту «Григоровича» и «Эссена», заканчивает государственные испытания «Адмирал Макаров». Постройка второй тройки кораблей («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Корнилов») приостановлена из-за отказа украинского предприятия «Зоря-Машпроект» поставлять газотурбинные силовые установки. Их предполагается достроить в интересах ВМС Индии.