ВМС Нидерландов выделили для сопровождения российского фрегата десантный корабль

Командующий ВМС Нидерландов генерал Веркерк в четверг, 27 апреля, в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что российский фрегат «Адмирал Эссен» сопровождается голландским десантным кораблем «Роттердам».

По имеющейся информации, оснащенный крылатыми ракетами «Эссен» в настоящее время переходит на Черное море.

Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 11356, созданные Северным проектно-конструкторским бюро, являются развитием экспортных фрегатов типа «Тальвар», строившихся в России для ВМС Индии. Строительство этих фрегатов было вызвано необходимостью быстро передать Черноморскому флоту крупные корабли из-за затягивания сроков сдачи более тяжелых и дорогих фрегатов проекта 22350 (типа «Адмирал Горшков»).

Корабли полным водоизмещением свыше четырех тысяч тонн развивают максимальную скорость 30 узлов и вооружаются противокорабельным комплексом «Оникс», ударным универсальным комплексом «Калибр» (включает противокорабельные и противолодочные ракеты, а также дальние крылатые ракеты для нанесения ударов по наземным целям) и зенитным комплексом «Штиль-1».