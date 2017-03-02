Возбуждено дело о повреждении на Балтфлоте фрегата «Адмирал Эссен» при швартовке

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения сторожевого корабля (фрегата) «Адмирал Эссен» осенью 2016 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил руководитель военно-следственного управления по Балтийскому флоту генерал-майор юстиции Сергей Шаршавых.

«Новейший СКР, построенный в Калининграде на заводе "Янтарь" и переданный военно-морскому флоту России летом 2016 года, получил повреждения винтовой группы и линии вала. В результате боевой корабль был поставлен на ремонт, не совершив ни одного дальнего похода», — рассказал Шаршавых.

Авария «Эссена» произошла осенью 2016 года. Корабль получил повреждения винторулевой группы при постановке на бочку в акватории Балтийской военно-морской базы (затянул швартовные бочки под винты). С 7 ноября он был поставлен в док.

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Точная дата не известна: по ряду сведений, авария произошла 10 октября, хотя 18 октября было распространено сообщение о том, что фрегат 16 октября вышел к месту постоянного базирования в Севастополь. По другим данным, все произошло уже после 16 октября.

В начале декабря, источники портала Flot.com на Балтфлоте сообщили, что аварии предшествовала конфликтная ситуация на борту фрегата. Согласно их версии, командир «Эссена» капитан 2-го ранга Сергей Томашков из-за неблагоприятных погодных условий предложил швартоваться с помощью буксира. Однако заместитель командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота капитан 1-го ранга Виталий Звягинцев приказал швартоваться самостоятельно.

Ряд источников отметил, что Томашков, не согласный с этим решением, продолжил руководить швартовкой, не предложив настаивавшему на своем Звягинцеву вступить в самостоятельное командование кораблем, как это предусмотрено в таких случаях Корабельным уставом.

В декабре 2016 года, по данным Flot.com, Томашков был снят с поста командира «Эссена». Его сменил капитан 2-го ранга Антон Куприн, до того момента служивший старшим помощником командира ракетного крейсера «Москва».