В «Ростехе» назвали возможный срок подписания контракта по фрегатам для Индии

Контракт на поставку для ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356 по формуле 2+2 (два корабля строятся в России, два в Индии) может быть подписан в 2017 году. Глава делегации «Ростеха» и РОЭ на выставке LIMA-2017 Виктор Кладов сообщил о продолжающихся переговорах и выборе верфи для строительства кораблей, передает корреспондент «Ленты.ру» с выставки.

«Контракт на поставку фрегатов зависит от того, как быстро пойдут переговоры. Они идут, была целая серия серьезных встреч с индийскими партнерами. Если все хорошо пойдет, то в этом году будет подписан контракт», –– отметил Кладов.

По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха», в настоящее время в Индии идет выбор верфи для реализации данного проекта.

«Индийские партнеры выбирают судоверфь, там своя конкуренция. Мы ждем официального подтверждения индийской стороны», –– сказал Кладов.

Межправительственное соглашение о поставках фрегатов для ВМС Индии было заключено осенью 2016 года. Предполагается. что в рамках данного соглашения Нью-Дели получит два корабля, ранее заказанных для ВМФ России, постройка которых была остановлена из-за отказа Украины от поставок газотурбинных энергетических установок, а еще два должны быть построены в Индии.

