Индия выразила недовольство ценой российских фрегатов проекта 11356

Индия на переговорах обвиняет Россию в завышении цен на четыре фрегата проекта 11356, рамочное соглашение о поставке которых было заключено осенью 2016 года. Об этом пишет Jane's Defence Weekly.

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в октябре 2016 года, два корабля должны быть построены в России, а еще два — в Индии. Твердый контракт пока не заключен, а конкретные финансовые условия продолжают обсуждаться. Издание со ссылкой на индийских военных отмечает, что те недовольны коммерческим предложением России.

По утверждению источников Jane's, за два корабля, построенных в России, Москва требует 990 миллионов долларов. Эти корабли — фрегаты «Адмирал Истомин» и «Адмирал Бутаков», первоначально заказанные ВМФ России. Их постройка была остановлена из-за отказа Украины поставлять газотурбинные силовые установки. Однако Киев согласен продать эти турбины для выполнения индийского заказа.

При этом в Нью-Дели полагают завышенной цену, которую Россия запросила за участие в строительстве второй пары фрегатов в Индии. Одним из них, предположительно, должен стать «Адмирал Корнилов», ранее заказанный российским ВМФ и недостроенный из-за отказа в поставке украинских турбин.

По утверждению военных, Россия требует уплатить за комплектующие для этих кораблей 800 миллионов долларов и дополнительно еще 51 миллион за конструкторскую документацию. Их конечная стоимость для индийского флота будет еще выше, так как она включает затраты местных верфей, покупку украинских силовых агрегатов, а также консультации российских инженеров.

Индийские официальные лица заявляют, что контракт подпишут только после того, как будет достигнута «рациональная» договоренность по ценам. Источники же считают, что Москва пытается добиться того, чтобы и вторая пара кораблей была в итоге построена на калининградской верфи «Янтарь».

По заявлению замминистра обороны Юрия Борисова, российский флот в 2010-2011 годах купил шесть фрегатов проекта 11356 по 13 миллиардов рублей за каждый.