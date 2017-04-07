Фрегат «Адмирал Григорович» отправился в сирийский порт Тартус

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» в рамках очередного похода зайдет в военно-морскую базу ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник в Москве.

В настоящее время корабль находится в зоне черноморских проливов и около 14:00 мск войдет в Средиземное море, отметил собеседник агентства, подчеркнув, что продолжительность плавания фрегата у сирийских берегов «зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца».

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5 апреля «Адмирал Григорович» участвовал в совместных учениях ВМФ России и ВМС Турции. В учениях с российской стороны участвовали фрегат «Адмирал Григорович», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» и патрульный катер типа «Раптор», от ВМС Турции — фрегат «Барбарос» и корвет «Бююкада».

«Адмирал Григорович» — головной сторожевой корабль дальней морской зоны (фрегат) проекта 11356. Российские военные в 2010-2011 годах заказали за 80 миллиардов рублей постройку шести кораблей этого типа Прибалтийскому судостроительному заводу «Янтарь».

Фрегаты серии 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов. Они вооружаются противокорабельным комплексом «Оникс», ударным универсальным комплексом «Калибр» (включает противокорабельные и противолодочные ракеты, а также дальние крылатые ракеты для нанесения ударов по наземным целям) и зенитным комплексом «Штиль-1».