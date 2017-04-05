Корабли России и Турции провели в Черном море совместные учения

Корабли ВМФ России и ВМС Турции провели в Черном море совместные учения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

«В рамках учения корабли двух стран отработали съемку со швартовых и выход из пункта базирования, проводку за тралами, совместное маневрирование и организацию связи, а также отражение атаки малоразмерной скоростной цели, организацию проведения досмотровой операции, поиск и спасение человека, плавающего на воде», — рассказал он.

В учениях с российской стороны участвовали фрегат «Адмирал Григорович», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» и патрульный катер типа «Раптор», от ВМС Турции — фрегат «Барбарос» и корвет «Бююкада».

Отряд турецких кораблей зашел с неофициальным визитом в Новороссийск 3 апреля. С отрядом прибыл командующий ВМС Турции Вейсел Кеселе, который 4 апреля встретился на борту «Григоровича» с командующим Черноморским флотом России Александром Витко. Утром 5 апреля отряд турецких кораблей покинул Новороссийск.