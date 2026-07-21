Украинский гимнаст заявил о невозможности повторного исключения России из мирового спорта

Украинский гимнаст Верняев: Нужно работать и быть хотя бы на одну позицию выше россиян

Украинский гимнаст Олег Верняев заявил о невозможности повторного исключения России из мирового спорта. Его слова приводит BLIK.

«Если бы это был Китай, США, более весомые страны, тогда можно было бы дожать эту тему. Поэтому у нас выход только один — работать, стараться бороться за медали, побеждать и быть хотя бы на одну позицию выше россиян», — сказал Верняев.

Ранее девять стран Европейского союза (ЕС) выступили с инициативой лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за того, что организация сняла ограничения с Олимпийского комитета России (ОКР). Среди них Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о невозможности принятия подобных мер организацией. «Мы совершенно не согласны с этим решением МОК. Но я хочу прояснить очень важную вещь: Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет. Это очень важно. Поэтому она не может лишить его европейского финансирования», — заявила Итконен.