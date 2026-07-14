Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:26, 14 июля 2026Спорт

Девять стран Европы предложили наказать МОК за допуск российских спортсменов

Девять стран Европы предложили лишить МОК финансирования Евросоюза из-за допуска россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

Эстония совместно с восемью европейскими государствами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

Инициативу поддержали Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. Страны предложили исключить спортивные структуры из программы Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза.

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга заявила: «В нынешней ситуации в сфере безопасности невозможно понять решения, которые пытаются вернуть Россию и Белоруссию в международный спорт». Министр спорта Франции Марина Феррари поддержала коллегу и предложила включить вопрос в повестку.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский похвалил российские ракеты
    Россиянин в восьмой раз попался полиции на езде в нетрезвом виде
    Путин обратился к бойцам СВО
    Применение американских БЭК против Ирана связали с заимствованием
    Уехавшую из России бывшую ведущую Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей
    Командующий люфтваффе обратился с призывом к Европе из-за России
    В Турции назвали угрозой атаки ВСУ на суда в Черном море
    Женщина съела блюдо с креветками и лишилась части бедра и ягодиц
    OpenAI переманила сотни сотрудников Apple
    Игнашевич предсказал исход полуфинала чемпионата мира между Францией и Испанией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok