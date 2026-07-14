Девять стран Европы предложили наказать МОК за допуск российских спортсменов

Девять стран Европы предложили лишить МОК финансирования Евросоюза из-за допуска россиян

Эстония совместно с восемью европейскими государствами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

Инициативу поддержали Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. Страны предложили исключить спортивные структуры из программы Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза.

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга заявила: «В нынешней ситуации в сфере безопасности невозможно понять решения, которые пытаются вернуть Россию и Белоруссию в международный спорт». Министр спорта Франции Марина Феррари поддержала коллегу и предложила включить вопрос в повестку.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.