Назван самый кинематографичный регион России

Экранизация «А зори здесь тихие» сделала Карелию самым кинематографичным регионом РФ

Карелия признана самым кинематографичным регионом России. Такой статус она получила благодаря экранизация повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, говорится в исследовании сервиса «Кион строки». Результаты публикует ТАСС.

Второе место заняла Ростовская область, где разворачивались события романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Третью строчку занял Алтай, связанный с фильмом «Калина красная» Василия Шукшина.

«Интерес пользователей сохраняется и к другим произведениям, действие которых связано с разными уголками России. На фильм "Два капитана", вдохновивший не одно поколение романтикой путешествий и освоения Севера, пришлось 8,2 процента просмотров, а экранизация повести "Живи и помни", рассказывающей историю на фоне сибирской природы, — 7,5 процента. "Алые паруса", неразрывно ассоциирующиеся с Крымом и Черноморским побережьем, собрали 3,6 процента просмотров», — показало исследование.

Ранее россияне назвали регионы страны с самой красивой осенью. 60 процентов участников опроса выбрали Алтай, 58 процентов — Республику Карелия, а 36 процентов — Калининград. Также в топ российских регионов вошли Кисловодск (его отметили 30 процентов респондентов), Иркутская область (30 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (27 процентов), Минеральные Воды (29 процентов) и Пятигорск (28 процентов).