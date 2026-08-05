Назван самый кинематографичный регион России

Карелия признана самым кинематографичным регионом России. Такой статус она получила благодаря экранизация повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, говорится в исследовании сервиса «Кион строки». Результаты публикует ТАСС.
Второе место заняла Ростовская область, где разворачивались события романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Третью строчку занял Алтай, связанный с фильмом «Калина красная» Василия Шукшина.
«Интерес пользователей сохраняется и к другим произведениям, действие которых связано с разными уголками России. На фильм "Два капитана", вдохновивший не одно поколение романтикой путешествий и освоения Севера, пришлось 8,2 процента просмотров, а экранизация повести "Живи и помни", рассказывающей историю на фоне сибирской природы, — 7,5 процента. "Алые паруса", неразрывно ассоциирующиеся с Крымом и Черноморским побережьем, собрали 3,6 процента просмотров», — показало исследование.
Ранее россияне назвали регионы страны с самой красивой осенью. 60 процентов участников опроса выбрали Алтай, 58 процентов — Республику Карелия, а 36 процентов — Калининград. Также в топ российских регионов вошли Кисловодск (его отметили 30 процентов респондентов), Иркутская область (30 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (27 процентов), Минеральные Воды (29 процентов) и Пятигорск (28 процентов).