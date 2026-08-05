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14:59, 5 августа 2026Мир

Израильские спецслужбы арестовали известного российского ученого

Российского историка и писателя Кирпиченка арестовали в Израиле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский историк и писатель Артем Кирпиченок арестован в Израиле. Об этом сообщила в Telegram публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина.

«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артем Иванович Кирпиченок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля — прим. «Ленты.ру»)», — написала она.

Сообщается, что ученый перестал выходить на связь сразу же после прибытия в Израиль 2 августа. Кирпиченок — историк сионизма и публицист, в своих статьях и выступлениях критиковавший политику израильских властей.

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