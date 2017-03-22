Чавушоглу констатировал восстановление отношений Турции и России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва смогли восстановили свои отношения. Такое мнение он выразил во вторник, 21 марта, в ходе своего выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне, передает ТАСС.

«С Россией мы преодолели наши разногласия. Наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона», — отметил Чавушоглу. При этом он заявил, что Турция продолжает «поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым».

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10 марта президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара смогли преодолеть проблемы, возникшие после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24. Глава государства отметил, что стороны «возвратились на путь действительно партнерского многопланового взаимодействия».

Российско-турецкие отношения испортились после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 осенью 2015 года. Они начали восстанавливаться в июне 2016-го — после того как турецкий лидер принес официальные извинения российской стороне. 10 октября прошлого года российский президент совершил первый визит в Турцию после кризиса в отношениях двух стран.