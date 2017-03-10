Путин заявил о преодолении всех проблем после инцидента со сбитым Су-24

Москва и Анкара смогли преодолеть проблемы, возникшие после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 10 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В результате прошедшего времени нам удалось предотвратить провокационные действия и все проблемы», — сказал российский лидер журналистам.

Он отметил, что стороны «возвратились на путь действительно партнерского многопланового взаимодействия». Москва воспринимает Анкару как важнейшего партнера, подчеркнул Путин.

За последнее время, по его словам, Москва и Анкара сумели, в частности, перезапустить работу совместной группы стратегического планирования, а также межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.