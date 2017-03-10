Путин порадовался быстрой стабилизации отношений с Анкарой

Отношения Москвы и Анкары быстро налаживаются, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 10 марта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются достаточно быстрыми темпами», — сказал Путин.

Он отдельно подчеркнул, что военные ведомства двух стран эффективно проводят совместную работу в Сирии.

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Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в ходе встречи обсудят ситуацию в Сирии, а также расследование убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

Кроме того, в повестке переговоров — торгово-экономическое сотрудничество, реализация проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

В четверг, 9 марта, состоялся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву, в рамках которого он встретился с Путиным. Политики обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в Сирии и борьбы с терроризмом. Глава израильского правительства выступил против военного присутствия Ирана в Арабской Республике.