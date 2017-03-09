Путин обсудит с Эрдоганом расследование убийства посла Карлова

Президент России Владимир Путин проведет 10 марта рабочую встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит в том числе расследование убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру», в четверг, 9 марта.

По словам представителя Кремля, в ходе шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, реализацию таких проектов, как «Турецкий поток», АЭС «Аккую», а также процесс нормализации кризисных ситуаций.

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«Конечно, наверное, огромное значение будет иметь тема, это скорее в той части, когда уже главы государств будут общаться в узком составе, это вопросы, связанные с Сирией, связанные с безопасностью, с ходом расследования убийства нашего посла Карлова в Анкаре», — добавил Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться перекрестные вопросы по Сирии на встрече с Эрдоганом после переговоров Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 9 марта, Песков ответил утвердительно.

Он отметил, что в сложившейся ситуации процесс урегулирования ситуации в САР «не может не быть одним из главных вопросов повестки дня любого регионального государства, тем более таких государств, как Турция и Израиль».

6 марта стало известно, что в Анкаре арестована 33-летняя россиянка, подозреваемая в причастности к убийству Карлова. Отмечалось, что до конца ноября прошлого года она поддерживала контакты с непосредственным исполнителем убийства Мевлютом Мертом Алтынташем.

Дипломат был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. МИД России назвал произошедшее терактом.