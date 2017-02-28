Путин и Эрдоган обсудят в марте покупку Турцией С-400

На встрече президентов России и Турции в марте 2017 года в числе прочих вопросов будет обсуждаться возможная покупка Анкарой зенитной ракетной системы С-400. Об этом, как сообщает РИА Новости, в эфире телеканала «Россия-24» заявил Ильнур Чевик, советник президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Президент приезжает на экономический совет, именно экономические взаимодействия на первом месте, взаимодействие в торговле, туризме, строительстве АЭС и плюс в турецкой оборонке, а именно продаже систем С-400», — рассказал Чевик.

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана должна пройти 9-10 марта 2017 года во время визита турецкого лидера в Россию. Главы двух государств проведут двустороннюю встречу в узком составе, а также примут участие в заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.

О переговорах, касающихся возможной закупки Турцией С-400, сообщил в ноябре 2016 года министр обороны Турции Фикри Ышык.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.