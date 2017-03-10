Нетаньяху в беседе с Путиным выступил против военного присутствия Ирана в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов, в частности военное присутствия Ирана в Сирии. Переговоры, как сообщается на сайте Кремля, состоялись в четверг, 9 марта, в Москве.

Стороны обсудили борьбу с радикальным исламским суннитским террором под руководством международных террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Аль‑Каида» (организации запрещены в РФ), отметив успехи в этой области. Нетаньяху подчеркнул, что Россия внесла большой вклад в этот результат.

«Нам бы не хотелось, чтобы радикальный ислам, суннитский террор был бы сменен радикальным исламским шиитским террором под руководством Ирана... Уверен, мы все хотим предотвратить угрозу радикального исламского террора – не важно, каким бы он ни был, шиитским или суннитским», — заявил премьер.

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Впоследствии Нетаньяху выразил мнение, что ему удалось «ясно и наилучшим образом» разъяснить позицию Израиля в отношении сохранения иранского присутствия в Сирии после достижения мирного соглашения по ситуации в этой стране. «В то время, как Израиль не возражает против того, что в отношении происходящего в Сирии должно быть заключено соглашение, мы решительно выступаем против возможности того, чтобы Иран и его приближенные сохранили военное присутствие в Сирии в рамках такого соглашения», — цитирует его ТАСС.

Последний раз лидеры России и Израиля обсуждали ситуацию в Сирии в декабре прошлого года. Они достигли договоренности, которая заключалась в том, что Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию, если Иран не будет использовать эту страну для атаки на Израиль. В этом случае премьер-министр выразил готовность остановить Тегеран. Путин, по словам Нетаньяху, ответил согласием.

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В сирийском конфликте Иран и союзные силы, включая движение ливанских шиитов «Хезболла», поддерживают президента Башара Асада, отмечает РИА Новости. Израиль регулярно наносит авиаудары по территории Арабской Республики, их цель — объекты группировки. Тель-Авив считает ее террористической, однако бойцы «Хезболлы» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе против сил умеренной оппозиции и террористов.