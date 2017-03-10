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Нетаньяху в беседе с Путиным выступил против военного присутствия Ирана в Сирии

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Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов, в частности военное присутствия Ирана в Сирии. Переговоры, как сообщается на сайте Кремля, состоялись в четверг, 9 марта, в Москве.

Стороны обсудили борьбу с радикальным исламским суннитским террором под руководством международных террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Аль‑Каида» (организации запрещены в РФ), отметив успехи в этой области. Нетаньяху подчеркнул, что Россия внесла большой вклад в этот результат.

«Нам бы не хотелось, чтобы радикальный ислам, суннитский террор был бы сменен радикальным исламским шиитским террором под руководством Ирана... Уверен, мы все хотим предотвратить угрозу радикального исламского террора – не важно, каким бы он ни был, шиитским или суннитским», — заявил премьер.

Впоследствии Нетаньяху выразил мнение, что ему удалось «ясно и наилучшим образом» разъяснить позицию Израиля в отношении сохранения иранского присутствия в Сирии после достижения мирного соглашения по ситуации в этой стране. «В то время, как Израиль не возражает против того, что в отношении происходящего в Сирии должно быть заключено соглашение, мы решительно выступаем против возможности того, чтобы Иран и его приближенные сохранили военное присутствие в Сирии в рамках такого соглашения», — цитирует его ТАСС.

Последний раз лидеры России и Израиля обсуждали ситуацию в Сирии в декабре прошлого года. Они достигли договоренности, которая заключалась в том, что Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию, если Иран не будет использовать эту страну для атаки на Израиль. В этом случае премьер-министр выразил готовность остановить Тегеран. Путин, по словам Нетаньяху, ответил согласием.

В сирийском конфликте Иран и союзные силы, включая движение ливанских шиитов «Хезболла», поддерживают президента Башара Асада, отмечает РИА Новости. Израиль регулярно наносит авиаудары по территории Арабской Республики, их цель — объекты группировки. Тель-Авив считает ее террористической, однако бойцы «Хезболлы» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе против сил умеренной оппозиции и террористов.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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