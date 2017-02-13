СМИ назвали истинную причину отказа Меркель от встречи с Нетаньяху

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, по данным источников газеты Haaretz, отказалась от совместного саммита с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за закона о легализации еврейских поселений на спорных территориях. Об этом сообщается на сайте издания.

Близкий к дипломатическим кругам источник пояснил газете, что немецкая сторона очень недовольна принятым Кнессетом (парламентом страны) законом, и использует все возможные каналы для демонстрации своей реакции. При этом официальной причиной отмены запланированной на 10 мая встречи в Иерусалиме названы намеченные на сентябрь выборы в Германии.

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Встречи глав правительств двух стран на протяжении последних нескольких лет проводятся практически ежегодно, поочередно то в Берлине, то в Иерусалиме. В их рамках предусмотрены встречи на уровне руководителей правительств и министров, а также одно общее заседание кабминов. Цель саммитов — подчеркнуть развитое сотрудничество двух государств.

7 февраля Кнессет большинством голосов принял закон, который легализует около четырех тысяч домов израильских поселенцев, самовольно построенных на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

По информации Reuters, несмотря на то что документ был поддержан правящей правой коалицией, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неофициально выступал против его принятия, опасаясь, что закон станет основанием для преследования со стороны Международного уголовного суда в Гааге. Нетаньяху призывал депутатов отложить голосование до его встречи с президентом США Дональдом Трампом, назначенной на 15 февраля.

Представитель Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави заявил, что принятие закона дает израильским поселенцам зеленый свет на захват земли, и обвинил правительство Нетаньяху в «разрушении основ сосуществования» Палестины и Израиля.

23 декабря 2016 Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ, за исключением США, которые воздержались. Израиль выполнять это решение отказался.