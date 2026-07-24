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11:18, 24 июля 2026Силовые структуры

Обнародованы исповедальные письма пожизненно осужденного «казанского стрелка»

Устроивший стрельбу в гимназии Казани Галявиев писал друзьям исповедальные письма о Трампе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев писал друзьям исповедальные письма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, он писал друзьям письма, в которых восхищался американским лидером Дональдом Трампом. Фигурант рассказал, что просил в газете о победе Трампа на выборах президента США и назвал его удивительным человеком, который, несмотря на давление, победил и вернулся в Белый дом.

Кроме того, в своих посланиях Галявиев рассказал, что не верил в жизнь после смерти до колонии, но в заключении он начал читать религиозную литературу. Он признался, что вера помогает ему переосмыслить жизнь и отказался из-за нее от музыки, фильмов и некоторых светских праздников. Осужденный заявил, что если бы ушел в религию раньше, то смог бы избежать многих ошибок.

По информации Mash, заключенный рассказал, что во время нападения на гимназию он находился в состоянии психоза. Также, он понимает, что пожизненный срок — это конец всему и надеется, что в будущем его вместе с соседями по колонии выпустят и чипируют, чтобы они физически не могли нарушить закон. Сейчас фигурант хочет вернуться в одиночную камеру.

Ранее сообщалось, что приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в казанской гимназии Галявиев женился на 18-летней девушке.

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